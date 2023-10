Marvin Zeegelaar, calciatore svincolato per tre anni all'Udinese, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui parla della lotta scudetto e del futuro dell'ex compagno in biancconer, Lazar Samardzic. "Sono passate soltanto otto giornate e naturalmente è ancora presto, ma seguo sempre con grande attenzione il calcio italiano. Finora ho visto molto bene le due milanesi e la Juve. Favorita per il titolo? Serve ancora un po’ per dirlo, ma saranno loro tre a giocarsi il campionato fino alla fine.

Samardzic pronto per un top club?