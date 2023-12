Tuttosport ha intervistato, in vista di Inter-Real Sociedad, Jesus Maria Zamora, per quindici anni nelle fila dei baschi dal 1974 al 1989. "Fin dal sorteggio, pensavo che i nerazzurri fossero i favoriti del girone. All’andata la Real Sociedad ha dato il 200 per cento, credo che l’Inter avesse approcciato la gara con la convinzione di essere più forte. Ora mi aspetto un match diverso".

"Con la mentalità di oggi - prosegue - la Real Sociedad vorrà vincere a San Siro, non pareggiare. Puntano al primo posto: significherebbe avere un ottavo più morbido". Zamora indica in Thuram il giocatore che più gli piace ("A San Sebastian ha cambiato la partita") e resta convinto che "la Real Sociedad non cambi il suo modo di giocare. Faranno pressione alta, non si snatureranno, giocheranno con la stessa idea di sempre".

Poi un tuffo nel passato al doppio confronto del 1979-80: "Con le regole di oggi, la partita sarebbe terminata 5 contro 5. Credevamo davvero di poter eliminare l’Inter. E quando mancavano pochi minuti al termine della gara, non ci fischiarono un rigore chiarissimo".