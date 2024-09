Alberto Zaccheroni è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per un'analisi dell'ultimo derby di Milano.

"Sul pronostico ci siamo sbagliati tutti - afferma - Ci aspettavamo un vantaggio dell'Inter, il risultato finale è stato una sorpresa. Il Milan che abbiamo visto recentemente non poteva competere con la solita Inter. Ovviamente c'è sempre un perché se le cose cambiano e i perché ci sono. Il Milan si è proposto in maniera diversa e l'Inter, pur avendo avuto un approccio migliore ha trovato un avversario che ha cambiato le carte in tavola. Contro i quattro davanti iniziali, con Morata che faceva il pendolo, l'Inter si è persa. Ha tenuto bloccati i due terzini e il gioco dell'Inter nasce sempre da lì. Questo ha tolto sicurezza alla squadra perché non è riuscita a creare il suo solito gioco e questo ha inciso molto sulla gara".

"Nel Milan vedo, rispetto alle stagioni passate, meno qualità. Noi allenatori parliamo sempre di tattica ma la somma della qualità individuale fa sempre la differenza. Questo Milan mi pare abbia meno rispetto agli altri anni come qualità individuale. L'Inter? Quando vinci un po' di attenzione la perdi. Ha sempre l'organico migliore ma deve recuperare qualcosa. Non vedo il Lautaro che conosciamo. Anche ieri lo abbiamo visto poco. E Lautaro nell'Inter è sempre stato determinante. Qualcosa devono rivedere. Sul piano del gioco ci sono, perché lavorano molto bene centralmente e sugli esterni. A me piace come gioca l'Inter, molto verticale, sa stare in partita 90' anche se ieri non lo ha fatto. La vedo sempre favorita, ma le altre hanno più motivazioni in questo momento".