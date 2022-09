Tuttosport propone questa mattina un'intervista a Yvan Castillo , preparatore dei portieri al Deportivo La Coruña che ha seguito personalmente Onana d durante il periodo della squalifica per doping. "Andrè - almeno secondo il pensiero di Eto’o - è uno dei tre migliori del mondo nel suo ruolo. E io sono d’accordo con lui, Onana è un portiere con capacità incredibili e l’età giusta per diventare ancora più forte. So cosa è capace di fare. Sicuramente resterà ai massimi livelli per anni".

Castillo definisce Onana "un ragazzo speciale. Umile, lavoratore, predisposto a condividere tempo ed esperienza con i bambini che vengono a vederlo allenare. Ha dimostrato il suo valore in Olanda, dove ha vinto tutto con l’Ajax. È un portiere completo, domina in ogni sfaccettatura. Principalmente è rapidissimo, molto agile e coordinato per la sua statura: per uno di un metro e novanta è fantastico. Si fa notare perché è forte nell’uno contro uno e fisicamente è un portento: il che gli permette di respingere palloni che sembrano impossibili da parare. È competitivo, ha carattere e personalità". Quindi un aneddoto sul momento in cui il ragazzo stava firmando per l'Inter: "Gli brillavano gli occhi. Sa che è un passo avanti nella sua carriera e la responsabilità nel difendere una maglia storica come quella nerazzurra. Sicuramente avrà successo nella sua tappa all’Inter".

Le due prove contro Bayern e Viktoria Plzen in Champions, finora, sono state positive. "Logicamente - continua Castilo - lui è uno che vuole sempre vincere. E quindi, nonostante buona prova personale, conta il risultato di squadra: questa è la mentalità giusta. Contro il Plzen invece è stato un match diverso, ma Andrè ha dimostrato concentrazione per tutti i novanti minuti. Ha il fuoco dentro".