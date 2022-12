Tra i festeggiamenti post-Mondiale che hanno generato non poche polemiche in questi ultimi giorni ci sono stati quelli di Emiliano Martinez, sia durante le premiazioni all'interno dello stadio a Doha che al passaggio del pullman scoperto per le vie di Buenos Aires (aveva un pupazzo che raffigurava uno Mbappé intristito). Il suo ex compagno di squadra Emiliano Viviano lo ha difeso dalle colonne di Tuttosport. "Cerchiamo di essere seri. In Nba, ad esempio, prendersi per i fondelli, anche in modo pesante, è pane quotidiano di ogni atleta. Lì si insultano durante le partite, si prendono in giro sui social, sul parquet si fanno gesti per dire all’altro “sei piccolo”, “sei magro”, si fanno le linguacce dopo aver incassato una schiacciata in faccia.