"L’Inter ha Lukaku che, da quando è tornato a Milano, si è visto pochissimo. Eppure, contro il Napoli, i nerazzurri hanno fatto un’ottima partita. Col Verona non hanno brillato, ma in generale sanno giocare a calcio. Lo stesso discorso vale per il Milan, però non per la Juventus. Mi piacerebbe vedere i bianconeri giocare a pallone e invece, quando scendono in campo, ho l’impressione che non sappiano cosa fare". Christian Vieri critica così la Juventus dalle colonne della Gazzetta dello Sport.