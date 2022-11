"Beh, insomma, dai, non mi lamento. Ho vinto uno scudetto con la Roma, uno con la Samp, la Coppa Campioni con una grande Juve, altre coppe. Poteva andare meglio, ma anche peggio". Lo dice Pietro Vierchowod, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Cosa ti manca?

"Un po’ di Nazionale. Mi sarebbe piaciuto vincere qualcosa, magari un Mondiale. Uno veramente l’ho vinto, in Spagna. Ma non ho mai giocato. Dovevo, invece mi sono fatto male alla caviglia e Bearzot ha lanciato Bergomi".

Grande difensore. Chi è stato il migliore dei tuoi tempi?

"Uno? Uno solo? Eravamo in tanti. Ferrara, Baresi, Maldini, Costacurta, Ferri. Erano forti anche quelli delle “piccole”. Preparati e addestrati".

Perché, adesso non lo sono?

"No. Un po’ di tempo fa mi hanno chiamato e chiesto di fare cinque nomi per la Nazionale. Sai che non ne ho trovato uno? Non ce ne sono più, tutti stranieri. L’ultimo grande è stato Chiellini. È sparita la nostra scuola, non c’è nessuno che insegni a un ragazzo come marcare, come muoversi con il pallone e con l’avversario, come anticipare, come non farselo scappare. In A gli allenatori sono quasi tutti ex centrocampisti. Poi i giocatori vengono tutti dall’estero. Va bene, ma diamo più spazio agli italiani. E vale anche per i portieri. Una squadra può averne anche cento di stranieri, ma io ne farei giocare solo cinque per volta. E basta".