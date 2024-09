"Sulle cinque caravelle italiane, che da domani torneranno a navigare il mare di Champions, hanno esposto i cannoni. Nell’ultimo turno di campionato si sono sbloccati Lautaro e Vlahovic e hanno trovato il gol Morata e Castro. I bomber delle nostre rappresentanti nel torneo più prestigioso hanno acceso le polveri". Lo scrive Luigi Garlando oggi sulla Gazzetta dello Sport.

"Siamo più appuntiti di quanto lo fossimo al debutto nella manifestazione. L’Inter, addirittura, rinunciò al suo totem Lautaro che, pochi giorni prima a Monza, aveva dimostrato una condizione troppo precaria. Dopo la doppietta al Friuli, il Toro torna a guidare i nerazzurri anche in Champions per dar seguito all’ottima prestazione di Manchester e attaccare la Stella Rossa. Vincere le partite in casa, specie contro le rivali più abbordabili, è un obbligo nella logica della qualificazione", si legge.