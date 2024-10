Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Casper Tengstedt, attaccante del Verona, ricorda quando incrociò l'Inter in Champions League ai tempi del Benfica. "Una serata indimenticabile - racconta l'attaccante danese -. Tre assist per Joao Mario. Vincevamo 3-0 al primo tempo. Ero alla prima da titolare in Champions, con la maglia del Benfica. Quell’Inter, come quella di oggi, era fortissima. Difficile dire se sia la favorita per lo scudetto, anche Napoli e Juve stanno facendo bene".