Ivan Ilic sogna il Mondiale con la sua Serbia. E lo ammette in un passaggio della chiacchierata con La Gazzetta dello Sport: "Il Verona mi ha dato la possibilità di giocare con frequenza e aiutato a ricevere la prima convocazione nella nazionale maggiore. Il Mondiale è l’obiettivo, il sogno. Per arrivarci devo finire bene la stagione e partire meglio nella prossima. Magari segnando ancora all’Inter (ride, 2 dei suoi 4 gol in A li ha fatti ai nerazzurri, ndr)".