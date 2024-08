Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Florian Thauvin, attaccante dell'Udinese, ha parlato anche della lotta scudetto che sta per vivere la nuova Serie A.

È stato nominato con Jaka Bijol capitano dell’Udinese.

"Sono molto felice, è una grande responsabilità ma sono pronto a fare tutto quello che posso per aiutare squadra, tifosi e società a fare il massimo. L’Udinese è una grande famiglia, per iniziare dobbiamo fare le cose bene insieme. Credo che l’esperienza nella vita e nel calcio siano importanti per aiutare gli altri . Ho tanta esperienza da professionista e adesso è il momento giusto per mettere tutto in pratica. Sono felice di farlo con un grande come Jaka".

Qualche calciatore l’ha impressionata nel nostro campionato?

"E’ difficile dirlo quando sei stato a contatto con tanti campioni e hai giocato con e contro i migliori".

Favorite per lo scudetto?

"L’Inter è sicuramente la squadra più forte della Serie A. Ma a me piace molto anche l’Atalanta".