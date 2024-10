Igor Tudor ha concesso oggi una lunga intervista a Tuttosport in previsione di Juventus-Lazio. "La classifica non è ancora importante, siamo appena partiti. Le rose sono costruite per ottenere risultati adeguati ed entrambe sono attrezzate per dare soddisfazioni ai rispettivi tifosi - afferma Tudor - Favorite per lo scudetto? Io dico quattro squadre: l’Inter leggermente avanti rispetto a Milan, Juve e Napoli. Hanno le rose migliori. Dietro a queste squadre prevedo Atalanta e Roma come outsider. Quindi la Lazio e poi le altre".