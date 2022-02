Affrontate in pochi giorni Milan e Roma, con la prospettiva di dover superare Napoli e Liverpool, Simone Inzaghi deve affidarsi a tutta la rosa per superare il tour de force, che comprende anche Inter-Sassuolo del 20 febbraio.

Se Bastoni punta al Liverpool, a Napoli si andrà in difesa con D'Ambrosio (favorito su Dimarco e Darmian) e in attacco con uno tra Martinez (favorito) e Sanchez. A centrocampo ci sarà ancora Barella, che dovrà però essere sostituito da uno tra Vidal, Vecino e Gagliardini in Champions. Gli ultimi due potrebbero giocare contro i neroverdi, il cileno è favorito per il Liverpool. Proprio con il Sassuolo è probabile che il tecnico punti su nuovi volti rispetto alle gare precedenti. Oggi, intanto, si saprà se Caicedo sarà disponibile in campionato.