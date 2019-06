Joao Miranda sempre più lontano dall'Inter. Come sottolinea Tuttosport, dopo un anno passato soprattutto in panchina, l'ex Atletico Madrid dovrebbe dire addio a Milano anche perché nel frattempo è arrivato Diego Godin. "Già durante la sessione di gennaio, Miranda era stato vicino a lasciare l’Inter di fronte all’interessamento di San Paolo e Flamengo - ricorda TS -. La prospettiva tornerà a materializzarsi durante il mercato estivo. In patria il 34enne vicecampione d’Europa nel 2014 con l’Atletico è molto stimato, come dimostra la convocazione per la Coppa America. Potrebbe essere proprio qualche club brasiliano di prima fascia la sua prossima destinazione. Per adesso Miranda si gode questa appendice di stagione nel suo Paese. Grazie alla Seleçao può tornare protagonista".