Tuttosport raccoglie l'indiscrezione della Bild e rilancia: Ante Rebic nome 'caldo' per l'attacco dell'Inter. "Il club tedesco aveva provato a blindare Rebic facendogli firmare un contratto fino al 2022. Ma le pretendenti sono troppo agguerrite per riuscire nell’impresa di trattenerlo - si legge -. Il croato ha caratteristiche ideali per la coppia d'attacco che piace a Conte formata da una prima punta potente e una seconda più agile". Dopo Jovic, accasatosi al Real Madri, l'Eintracht potrebbe perdere anche Rebic, che in Italia ha già vestito la maglia della Fiorentina.

