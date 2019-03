L’Inter in estate si rinforzerà soprattutto a centrocampo dove andranno messi in conto almeno due acquisti pesanti. Lo assicura Tuttosport: "Troppo solo è Brozovic in regia e troppo bassa è la qualità delle mezzali rispetto a quella della concorrenza - si legge -. Tra i giocatori da tempo osservati c’è naturalmente Nicolò Barella che venerdì è stato (rigore in piccionaia a parte) tra i protagonisti della vittoria del Cagliari sull’Inter. Alla Sardegna Arena - visto il derby con Radja Nainggolan, altro suo assistito - c’era pure Alessandro Beltrami. È stata l’occasione per un saluto con i dirigenti dell’Inter. Non c’è trattativa in corso anche perché il club nerazzurro - al momento - sta monitorando profili più “fisicati”. I sogni portano tutti a Ivan Rakitic nonostante il croato negli ultimi tempi sia uscito allo scoperto sulla volontà di mettere le tende a Barcellona nonostante in mezzo al campo dovrà fronteggiare nella Liga che verrà la concorrenza di Frenkie De Jong e Adrien Rabiot".

VIDEO - LA MLS DI IBRA RIPARTE DA QUI: GOL VITTORIA E QUASI-GOL... DI PETTO