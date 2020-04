Era ancora il tempo in cui si giocava, a gennaio, con la finestra trasferimenti aperta. Conte, in conferenza stampa, rispose con tono ironico a chi gli chiedeva come mai l'Inter cercasse insistentemente giocatori dalla Premier League. Secondo Tuttosport l'idea di attingere dal campionato inglese non cambierà, con l'arrivo dell'estate. C'è una lunga lista di elementi che interessano, in primis due parametri zero come Olivier Giroud e Jan Vertonghen.

Non solo: dal Chelsea potrebbe arrivare anche uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, primi obiettivi per rafforzare la fascia sinistra, se non fosse che per entrambi la valutazione è di 35 milioni. Chissà che in estate le pretese non si abbassino, lo spagnolo resta una prima scelta per Conte.

Infine Aubameyang, opzione che l'Inter prenderebbe però in considerazione solo in caso di cessione di Lautaro Martinez. L'alternativa è Martial del Manchester United.