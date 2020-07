Il primo obiettivo sul mercato per Antonio Conte sarà rafforzare il centrocampo. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, cambierà la batteria degli esterni (è già arrivato Hakimi ed è stato scelto Emerson per la fascia sinistra mettendo sul piatto 30 milioni) mentre al centro Borja Valero non rinnoverà, Gagliardini potrebbe rientrare in una trattativa per Izzo con il Torino, Vecino ha mercato in Premier e Liga.

In entrata, al posto di chi andrà via, i pensieri di Conte vanno a Tonali e Vidal. Quest'ultimo "perché potrebbe infondere nella squadra quella mentalità che all’Inter manca, come prova la scena da “Libro Cuore” sul rigore che avrebbe potuto chiudere la partita col Bologna e proiettare i nerazzurri verso un secondo posto che avrebbe dato ben altro respiro alla stagione".

E ancora l'attacco. Il preferito è Olivier Giroud, "poi andrà chiarita la situazione di Alexis Sanchez con lo United: con il Bologna il cileno ha sbagliato tutto, mentre con il Brescia era stato il migliore in campo. Conte attende continuità di rendimento dal giocatore per confermarlo come prima riserva dei titolari".

VIDEO - TRACOLLO INTER, FURIA TRAMONTANA