La posizione in campo di Christian Eriksen è uno dei nodi della ripartenza dell'Inter, qualora dovesse avvenire, in campionato. Lo sarà probabilmente anche in chiave mercato, secondo Tuttosport. I nerazzurri stanno infatti cercando determinati profili: "dai super sogni Pogba e Milinkovic-Savic - si legge - ai giovani talenti italiani Tonali e Castrovilli. Piacciono tutti, ma è evidente che se il "triangolo" Barella-Brozovic-Eriksen, con alla spalle un elemento come Sensi, dovesse trovare la quadra e diventare un'arma dell'Inter dei prossimi mesi, a quel punto il club avrebbe minore esigenza di investire in un top player a centrocampo che, inevitabilmente, toglierebbe spazio a uno dei "titolarissimi".

Conte, secondo il quotidiano, è tornato a premere per Vidal, mentre sugli esterni i nomi in voga restano quelli di Chiesa, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Se poi Martinez partirà, allora sarà ballottaggio tra Werner e Aubameyang.