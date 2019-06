I riflettori sono puntati su Nicolò Barella, ma l’Inter in questi giorni proverà a stringere anche con la Roma per Edin Dzeko e, in seconda battuta, su Aleksandar ​​​​​​Kolarov (piace anche Florenzi, ma qui la strada è in salita). Ci sono già stati dei contatti, ma al momento c’è distanza fra la valutazione della Roma - 25 milioni - e l’offerta dell’Inter, di poco superiore ai 10. Per venirsi - sottolinea Tuttosport - i due club parleranno di contropartite, ma anche qui c’è differenza di opinioni: i giallorossi vorrebbero Radu e Pinamonti, i nerazzurri offrono Merola e altri giovani. In favore dei milanesi gioca però la volontà del bosniaco che ha già l’intesa per un triennale a 4.5 milioni. Per il serbo, scadenza 2020, Marotta vuole chiudere un'operazione quasi a costo zero.

