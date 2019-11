"Oggi Antonio Conte scoprirà se potrà riabbracciare, almeno per la panchina, Danilo D’Ambrosio". Lo annuncia Tuttosport, che nella sua analisi odierna sottolinea l'importanza del giocatore campano. " Come in molti casi, a parlare sono i numeri: con D’Ambrosio in campo, sia da titolare (6 volte) sia da subentrante (2), l’Inter ha giocato 638 minuti fra campionato e Champions, subendo solo 5 gol. Di fatto, una rete incassata ogni 128 minuti. Senza D’Ambrosio il “crollo”: 799 i minuti giocati (7 gare intere e 2 spezzoni) e ben 12 i gol subiti, ovvero uno ogni 67 minuti".

Riguardo a Inter-Verona di domani alle 18, "Sensi è tornato già col Borussia e potrebbe giocare dal primo minuto (in campo due fra lui, Barella e Vecino a meno che non venga tenuto a riposo Brozovic, finora sempre in campo); mentre Politano si è unito agli indisponibili Asamoah, Gagliardini e Sanchez".