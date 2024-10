Tuttosport ha intervistato oggi Claudio Trotta, fondatore della Barley Arts e Slow Music, uno dei promotori più importanti d'Italia per i grandi eventi.

"Credo - dice - che sia necessario che le società che forniscono servizi di controllo si adoperino nel rispetto della legge, che i controlli relativi alla nominalità dei biglietti siano effettuati sempre e non a campione come spesso succede. San Siro? Come dico da anni va ristrutturato e va mantenuta la proprietà dei cittadini. E’ necessario che venga redatto da professionisti ed esperti di tutti i settori dello spettacolo dal vivo e dello sport un capitolato per la ristrutturazione, in maniera di garantire la partecipazione e la vocazione popolare, con l’utilizzo a 360 gradi per tutto l’anno anche per altri sport e per altre forme di spettacolo dal vivo, non solo per i grandi concerti pop".

Trotta definisce "non una buona idea" far acquistare il Meazza ai promoter. "Non mi pare affatto una buona idea, men che meno se l’acquisto fosse da parte di gruppi multinazionali che di fatto esercitano già in una modalità che non garantisce sufficientemente la concorrenza, la crescita di una filiera moderna e indipendente e che possa offrire opportunità a nuovi attori, essi siano maestranze, artisti o imprese. Lo stadio può esistere con e senza una o tutte e due le squadre. E’ una loro decisione se partecipare ad un processo costruttivo positivo e visionario di un bene pubblico. O se semplicemente fare i propri conti ed esclusivamente i propri interessi".