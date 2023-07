Il Corriere della Sera è andato a trovare Piero Trapanelli, il più anziano ex calciatore ancora in vita della Serie A. Ha 99 anni, è milanese di Chiaravalle. Ha giocato nel massimo campionato segnando solo un gol, ma al debutto e in un derby. "Segnai subito. Era la penultima di campionato, giugno 1942, si giocava all’Arena, sostituivo Meazza che quell’anno giocava con il Milan, fu la mia unica partita della stagione.

E anche il giorno più bello della mia vita di calciatore - racconta - Mancavano dieci minuti alla fine, passaggio di Cappello in area, tirai una fucilata a mezza altezza, Nane Franzosi toccò la palla ma non la bloccò. Sembrava fatta invece l’Inter pareggiò due minuti dopo con Campatelli. Meazza? Era il migliore, il capitano dell’Italia campione del Mondo, anche se al Milan arrivò a fine carriera, era strano vederlo in rossonero. Mi chiamava “trapanelin” e io gli davo del “voi” perché il “lei” era proibito dal regime: ero un ragazzino, lui un uomo di 32 anni".