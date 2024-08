Ighli Tare parla dalle pagine de La Repubblica e dà un suo giudizio sul campionato che sta per cominciare. "L’Inter mi sembra ancora molto solida, il Milan farà una stagione importante, perché ha puntato su un allenatore come Fonseca che ha una sua idea chiara di gioco e mi pare che il club stia portando avanti un mercato utile, il Napoli di Conte con un solo impegno a settimana darà fastidio a molti. La Juve? La squadra è ancora incompleta, ma il mercato sin qui è stato molto intelligente, Douglas Luiz e Khéphren Thuram mi sembrano due giocatori di altissimo livello, a Thiago serve gente che abbia tante caratteristiche e molto diverse fra loro, si deve formare un puzzle, io credo che sarà una delle favorite".

E poi c'è il Bologna che viene da un'annata straordinaria. Meriti a chi? "Di sicuro a Sartori ed al suo staff, per i giocatori che hanno dato a Thiago, permettendogli di lavorare in quel modo, con quello stile di gioco - risponde Tare -. Poi a me pareva che la cessione di Arnautovic non fosse il massimo, ma così facendo è esploso Zirkzee. Perché il calcio è anche questo, a volte sorprende».