Massimo Taibi parla a Tuttosport della crescita del Torino e delle possibilità di vedere i granata nelle coppe europee. "Quanto manca? Non molto. Va detto che le rivali in questi anni hanno speso e investito molto di più. Vagnati è stato bravo a costruire delle squadre competitive con budget inferiori alle competitor. Ci sono 5 squadre come Inter, Napoli, Milan, Juve e Atalanta superiori alle altre. Il Toro può giocarsi l’Europa, facendo la corsa su Fiorentina e Lazio".