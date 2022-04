Sarà probabilmente volata a tre per lo scudetto, tra Milan, Napoli e Inter. Come nel 2001-2002, quando i nerazzurri persero all'ultima giornata agevolando il sorpasso non solo della Juventus ma anche della Roma. Alessio Tacchinardi era in campo con i bianconeri. "Ognuna delle tre, per diversi motivi, quando poteva scappare, ha rallentato - dice l'ex centrocampista a Tuttosport -. L’Inter non mi sta per niente entusiasmando. Ma quando vincemmo lo scudetto del 5 maggio, nel 2002, nelle ultime 4-5 partite avremmo tirato mezza volta in porta: non ne avevamo più. Eppure le situazioni girarono a nostro favore. I nerazzurri hanno vinto immeritamente allo Stadium, con episodi arbitrali che hanno deciso la partita, ma adesso, se conquistassero tre punti nel recupero, sarebbero lì a giocarsi il titolo. E potrebbero trovare nell’ultimo mese e mezzo delle risorse che non pensavano di possedere. L’Inter fisicamente sta peggio rispetto alle altre. Pensi però che noi allora battemmo i rossoneri con un'autorete di Chamot senza tirare mai in porta. Quando gira, gira. Pressione ed esperienza saranno determinanti. Nel Milan e nel Napoli in pochi hanno vinto lo scudetto, a differenza dei nerazzurri".