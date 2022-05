Dragan Stojkovic, ct della Serbia, è stato intervistato da Tuttosport per parlare soprattutto della situazione di Dusan Vlahovic. Il selezionatore potrebbe essere presente domani sera all'Olimpico per la finale di Coppa Italia. "Non ho ancora deciso perché ho un impegno in Svizzera. Ma in ogni caso la partita la guarderò di sicuro. Fidatevi di me: Vlahovic fa gol contro l’Inter. È una Coppa importante per la stagione dei bianconeri, ma soprattutto per Dusan che farà di tutto per alzare il suo primo trofeo con la Juventus", dice Stojkovic.