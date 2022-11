Anche Beppe Severgnini, attraverso il Corriere della Sera, prende posizione su quanto avvenuto in Curva Nord durante Inter-Sampdoria. "Quello che è accaduto sabato sera a San Siro è vergognoso. Inquietanti i fatti. Imbarazzante la reticenza. Della società, che si è fatta viva due giorni dopo, condannando genericamente «qualsiasi episodio di coercizione»; dei giocatori, uno dei quali si è lasciato fotografare con Boiocchi (vogliamo sperare che non sapesse chi era); di molti commentatori, che si sono limitati a rilevare l’episodio; di un governo che si indigna per i rave party a Modena e poi distoglie gli occhi da Milano".