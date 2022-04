Aldo Serena , intervistato da Tuttosport , parla oggi del derby d'Italia dalle pagine del quotidiano. Secondo l'ex attaccante, la Juve crede ancora nello scudetto. "Conosco l’ambiente bianconero e finché i numeri non ti condannano ci credi, anzi devi crederci. Quindi penso che alla Juventus ci provino, anche se sinceramente la considero poco probabile, perché devono rallentare in tre davanti e la Juventus dovrebbe vincerle tutte. Però è giusto che alla Juventus pensino di potercela fare".

Secondo Serena, "se l’Inter perde spezza molte delle speranze scudetto. Dovrà modificare l’atteggiamento se vuole portare a casa punti, la Juventus può sperare che la foga di cercare la vittoria comprometta la fase difensiva nerazzurra. A chi serve meno il pari? All’Inter, forse. Molto dipende dal Milan, che ha l’entusiasmo per vincere anche quando gioca meno bene".

Da ex punta, Serena giudica anche il passaggio da Lukaku a Dzeko. "L’Inter non poteva spendere. Oltretutto Dzeko mi sembra più adatto a Inzaghi che lo sollecita di più nella costruzione dell’azione. Ha sempre tutti sotto controllo. Non gli sfugge nulla nello sviluppo dell’azione offensiva e questo rende ogni sua scelta la migliore possibile".