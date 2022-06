La Gazzetta dello Sport oggi racconta di una spiacevole avventura che ha visto come protagonista positivo l'ex ariete nerazzurro Aldo Serena. Il tutto è accaduto giovedì mattina in un bar della Loggia di Montebelluna (Treviso). "Ero in centro con mia moglie per una commissione - racconta Aldito -, quando c’è stato un forte trambusto. Prima questo giovane si è spogliato e si è immerso in una fontana, forse aveva caldo o era alterato. Poi ha creato confusione in un bar, finché il proprietario e i dipendenti non si sono barricati dentro. Una volta fuori ha imbracciato un’asta e ha cominciato a colpire il vetro. Ero lì in moto con mia moglie, che si è arrabbiata per il mio “intervento”, visto che avrei potuto essere aggredito. Ho cercato di calmarlo senza offenderlo né minacciarlo. Gli ho detto che lo conoscevo e che ero certo che fosse una brava persona, l’ho invitato a fermarsi. Lui mi guardava e mi ascoltava. Il tempo passava, le forze dell’ordine erano in arrivo. Insomma, cercavo di guadagnare minuti. L’ho fatto per il titolare del bar. Conosco la fatiche che fanno questi piccoli imprenditori, ciò che hanno passato con la pandemia. Non volevo che quel posto subisse troppi danni. E l’ho fatto perché da piccoli a noi hanno insegnato la partecipazione, l’aiuto reciproco. Non riesco a rimanere indifferente". Alla fine il giovane è stato arrestato dalle forze dell'ordine.