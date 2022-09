Aldo Serena ha vestito in carriera tante maglie, tra le quali anche quelle di Inter e Torino. E proprio nelle vesti del doppio ex analizza la sfida di domani sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Inter in difficoltà, Toro euforico...

"Per i nerazzurri è sfida delicata, tre sconfitte in cinque partite hanno dato il via alle critiche e il campionato ora propone una partita tosta. L’Inter non è abituata a questo tipo di difficoltà, a queste sconfitte ravvicinate: l’ambiente ne soffre. Io che ci sono passato so bene cosa significhi per una squadra da scudetto avere addosso la pressione della tifoseria, percepirne la delusione".