Aldo Serena interviene oggi su Tuttosport alla vigilia dell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League. "A me personalmente è piaciuta, quindi la promuovo. Doveva dare imprevedibilità e direi che l’ha data", afferma.

Serena crede nelle chance di vittoria dell'Inter nella competizione. "Per lo meno la finale può essere un obiettivo alla portata perché tolte Liverpool e Barcellona è stata la migliore del torneo. La squadra di Inzaghi, grazie alla finale raggiunta nel 2023 e lo scudetto della scorsa stagione, ha ormai raggiunto uno status da grande in Europa. L’Inter è matura, sa navigare in Champions, sa quello che vuole".