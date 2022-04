Il pareggio del Milan in casa del Torino sembra non cogliere troppo di sorpresa Mario Sconcerti . "Non è una novità per il campionato - scrive sul Corriere della Sera -. Il Napoli ha perso in casa con la Fiorentina , l’ Inter ha giocato male due mesi e si ritrova potenzialmente ancora in testa alla classifica. Nel giorno per giorno, oggi il Milan restituisce il favore del pronostico all’Inter, portatrice anche di un calendario migliore. Cento anni di statistiche dicono che il Napoli ha perso troppe partite per stare dentro i numeri giusti, non si vince con sei sconfitte, ma anche i numeri non sanno tutta la verità".

In seguito Sconcerti torna sui rinvii delle partite di qualche mese fa e sul caso plusvalenze. "Ci sono partite decisive che sono state rinviate quattro mesi fa. Non è regolare. Tra pochi giorni comincerà il processo alle plusvalenze, ma è già fuori obiettivo. La domanda attuale è, sono state fatte o no? Ma è una domanda da codice di leggi ordinarie, non da calcio, non da gara. Presi dalla spettacolarizzazione degli errori arbitrali, non ci accorgiamo di falsi in bilancio e di una giustizia sportiva poche volte terza. Poi, come nel Fair Play, ci diranno che c’è stato un errore. Forse uno spettacolo estremamente popolare non può che essere gestito in modo approssimativo. Ma sono concessioni, non soluzioni".