Mario Sconcerti giudica sul Corriere della Sera il duello tra Inter e Milan per la vetta della classifica. "L’Inter è più forte del Milan, sta battendo un avversario dietro l’altro e a ognuno regala tre gol. Ma il Milan con una solerzia quasi mistica, una concentrazione monastica sulla vera fede, resta a galla e strizza l’occhio al miracolo. Se vince il più forte, vince l’Inter. Il Milan non è il migliore, è una squadra stupefacente, piena di limiti e improvvisazioni, che resta sempre a cavallo dell’impresa. La sua fatica batte contro la facilità di risultati dell’Inter, ma spaventa questa mancanza di rassegnazione, le sue piccole insistenti resurrezioni. Anche il calendario sembra tutto per l’Inter (Bologna Udinese, Empoli, Cagliari, Samp contro Fiorentina, Verona, Atalanta, Sassuolo). Anche qui la differenza è netta. L’Inter ha solo pianura, tranne il Cagliari. Il Milan quasi solo salite, un punto o due può perderlo anche con coraggio. Ma è una locomotiva lanciata che ha alle spalle un lungo viaggio, pochi nel Milan hanno vinto qualcosa, si sono costruiti un traguardo tutti insieme. Sarà un bellissimo finale".