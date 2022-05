Nelle pagine sportive del Corriere della Sera spazio alla consueta analisi di Mario Sconcerti dopo il week-end di campionato appena trascorso, quello che in chiave scudetto non ha ancora emesso la sentenza definitiva: "Il Milan cresce nel momento del bisogno, questo conferma che è diventata una squadra da campionato - scrive il giornalista dopo il 2-0 rossonero all'Atalanta -. Decidono 7 punti, quelli in più del Milan, quelli in meno dell’Inter rispetto a un anno fa. Si può cercare a piacere dove trovarli, non è stata una stagione omogenea, entrambe hanno dato e sprecato molto. Ora resta poco (...). Da Sotheby’s l’Inter sarebbe stata battuta a un prezzo nettamente superiore, ma alla fine, senza ingiuria, molto onestamente, è mancato Conte. La squadra ha giocato nel complesso bene, ma ha perso punti che con il fondamentalismo contiano non sarebbero stati persi. Inzaghi ha fatto il massimo, ha cambiato ruolo e trovato un nuovo Lautaro, ma sta perdendo per poche distrazioni. Intanto il campionato si conclude".