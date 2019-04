Tante buone notizie arrivano dalla serata genovese per l'Inter. Lo sottolinea anche Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera. "La lite si addice all'Inter. La vittoria di Genova è molto importante e poco scontata. Se, come credo, il calcio non deve avere progetti lunghi ma va vissuto al momento, questo è un buon giorno. Non è importante abbia segnato Icardi, peraltro su rigore. Ha segnato anche Perisic, il suo avversario. Sono forse più importanti i i due gol di Gagliardini, scolaro di un'Inter più vera e corretta, un apolide nella guerra civile. Viene però la voglia di pesare con più respiro questa vittoria. Il Genoa ha battuto la Juve dieci giorni fa, ha perso solo tre volte in casa nonostante abbia cambiato tre allenatori. Cosa sarebbe stata l'Inter in un campionato normale? Credo poco di più, una decina di punti, qualcosa che ne avrebbe fatto un avversario del Napoli. Ma avrebbe costruito qualcosa, come comunque ha fatto il Napoli. I 56 punti ottenuti fanno del suo terzo posto il peggiore da almeno dieci anni. Cioè un piccolo splendore moderato, ma da ricostruire. In compenso il successo di Genova vale un terzo posto ormai consolidato, ha conquistato punti su tutte le avversarie che hanno giocato. Otto punti sulla quinta, quindi Champions molto vicina".

VIDEO - POKER AL GENOA, TRAMONTANA IN VISIBILIO PER UNA GRANDISSIMA INTER