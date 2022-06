Mattia Sangalli, da capitano, ha alzato la coppa scudetto dopo il successo sulla Roma. Oggi su Tuttosport c'è una bella intervista al giovane giocatore nerazzurro. "Ancora non ho realizzato. È stato incredibile, emozionante soprattutto per come è arrivato. In semifinale a dodici minuti dalla fine eravamo sotto 3-0 e siamo riusciti a ribaltarla. Siamo arrivati in finale contro la squadra, ovvero la Roma, che si era dimostrata la migliore dopo la regular season: abbiamo fatto un’ottima prestazione e anche in questo caso, quando sembravamo quasi spacciati siamo riusciti a ribaltare il risultato e vincere. Personalmente, sono pieno di felicità e orgoglio per quanto fatto".

Com’è avere un tecnico come Chivu?

"Se potessi arrivare a 40 anni avendo fatto la carriera di Chivu, per me sarebbe un sogno. È un privilegio essere allenato da un allenatore che da giocatore ha vinto tutto, come lui".