"Faremo un po’ di casino in giardino, qualche gioco e due tiri al pallone". Così Sandro Mazzola, che oggi compie 80 anni, festeggerà il suo compleanno in famiglia, come racconta a Tuttosport.

E' l'occasione per parlare dell'Inter di oggi. "I giocatori non stanno facendo male – dice il 'Baffo' – fanno quasi meglio in Champions che in campionato. Perché in Italia gli allenatori sono bravissimi ad annullare gli avversari. A livello internazionale si pensa di più a giocare in modo propositivo. Inzaghi ha questo atteggiamento".