L'Inter avrà al suo fianco 200mila tifosi per i prossimi quattro impegni stagionali. Si comincia domani: nel match infrasettimanale contro la Cremonese è previsto l'ennesimo sold out a San Siro, una piacevole abitudine una volta cadute le restrizioni anti-Covid. Sabato, ore 18, il derby in trasferta porterà allo stadio 15mila sostenitori nerazzurri, tra posti riservati al secondo verde esauriti in pochissime ore di vendita (7.468) e gli altri sparsi negli altri settori. Scontato il tutto esaurito per la prima notte di Champions League che metterà la squadra di Inzaghi di fronte alla corazzata Bayern Monaco; infine, probabile replica contro il Torino, nel weekend dell’11 settembre.