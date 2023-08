Una volta scollinato il week-end, il futuro di Lazar Samardzic sarà più chiaro. Il rischio di un clamoroso dietrofront rispetto al trasferimento all'Inter non va accantonato, stando al Corriere dello Sport. Marotta e Ausilio avrebbero fatto volentieri a meno di questo disguido, a metà agosto, in più l'inserimento del West Ham agita ulteriormente le acque.

"Prima di poterlo considerare un giallo in piena regola, sarà bene attendere qualche ora. Però c’è il West Ham sullo sfondo - ironia della sorte, lo stesso col quale l’Inter non è arrivata a un’intesa per Scamacca la settimana scorsa… - e il destino di Samardzic rischia, con tutti gli imbarazzi del caso, di essere messo in discussione".