Se l'Inter ride, il momento del Milan non è altrettanto positivo. Anzi, il ko con l'Udinese ha acuito la crisi. Alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi commenta così la situazione dei rossoneri.

Sacchi, è giusta la conferma dell’allenatore?

"Direi proprio di sì. C’è forse qualcuno che pensa che la colpa sia di Pioli? Mi auguro di no. Credo che l’errore più grave sia a monte, da lì derivano i problemi. Avere acquistato troppi stranieri. Chi viene dall’estero ci mette del tempo per capire il nostro campionato, il gioco, le metodologie. Questi ragazzi sembrano confusi e il risultato è che il Milan non è sempre una squadra".

Quali sono le maggiori difficoltà in una situazione simile?

"Tutto diventa difficile, perfino dialogare con i giocatori perché non si parla la stessa lingua. Ma c’era proprio bisogno di cambiare così tanto? Il Milan, spendendo pochissimo, aveva vinto uno scudetto ed era arrivato in semifinale di Champions: fare la rivoluzione significa aver bocciato la gestione precedente".