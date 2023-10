Punto sul campionato di Arrigo Sacchi sulle colonne della Gazzetta dello Sport. "Prosegue la corsa a braccetto di Milan e Inter in testa alla classifica. Anche se sette giornate di campionato sono ancora poche per stabilire delle chiare gerarchie, mi sembra che questo tandem abbia le qualità per arrivare fino in fondo. A loro, probabilmente, si aggiungeranno il Napoli, che ieri mi è parso ritornato ad alti livelli, e la Juve se riuscirà a dare continuità alle prestazioni di questo inizio di stagione".

Sui nerazzurri. "Anche se il risultato è forse esagerato, meritata è pure la vittoria dell’Inter a Salerno. La squadra di Inzaghi si basa tantissimo sulle individualità e quando i pezzi da novanta sono entrati in campo, dopo che erano stati lasciati fuori pensando alla sfida di Champions contro il Benfica, si è visto di che cosa sono capaci. Lautaro ha realizzato addirittura quattro gol: eccezionale. L’Inter pratica il suo calcio, molto differente da quello del Milan o del Napoli, però ha giocatori in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento e, inoltre, possiede grandi qualità atletiche e notevole esperienza".