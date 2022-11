Chi può avvantaggiarsi da questa sosta? "Di sicuro il Napoli e il Milan, e spiego subito il perché. Sono le squadre più generose, quelle che praticano il calcio più europeo, corrono tantissimo e quindi spendono tantissime energie. Il Napoli, nelle ultime sfide, l’ho visto meno brillante del solito. Il Milan può beneficiare di questa sosta perché ho visto molti rossoneri stanchi e con la lingua di fuori". Lo dice Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport. "Discorso diverso per Juve e Inter. Intanto la Juve perde 11 giocatori che vanno al Mondiale, e non sono pochi. In quali condizioni torneranno? L’Inter consegna 7 giocatori al Mondiale. Finora i nerazzurri hanno avuto un rendimento altalenante, Inzaghi deve dare maggiore coraggio alla squadra. Sia la Juve sia l’Inter non sono formazioni generose, aspettano e ripartono basandosi sugli errori dell’avversario. Non so se la sosta sia salutare, di sicuro però, se giocherà, l’Inter potrà finalmente ritrovare un Lukaku in piena forma".