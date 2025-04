A poche ore dal calcio d'inizio, Arrigo Sacchi anticipa sulla Gazzetta dello Sport i temi di Inter-Bayern, ritorno dei quarti di Champions.

"L’Inter sta attraversando un buon momento a livello fisico e mentale, lo ha dimostrato anche sabato contro il Cagliari - scrive l'ex c.t. azzurro -. Domina gli avversari, fa vedere un gioco brillante, armonioso, difende bene e attacca con molti uomini secondo i principi del calcio moderno. A differenza delle altre pretendenti alla Champions, i nerazzurri hanno un vantaggio: proteggono la porta meglio di tutti. Le squadre straniere, invece, e includo il Barcellona possibile prossima rivale, sono più ballerine: lavorano molto sull’aspetto offensivo, ma non sono feroci e attente come dovrebbero quando non hanno il pallone tra i piedi. L’Inter deve sfruttare questo vantaggio fino in fondo, come anche all’andata col Bayern".

"Adesso è diventata talmente forte e talmente matura da poter lottare addirittura su tre fronti: scudetto, Champions League e Coppa Italia. Come ho già detto, ritengo che il Triplete sia possibile, e se lo meriterebbero questi ragazzi che stanno dando prova di grande professionalità, oltre che di bravura strettamente calcistica. Merito anche dei dirigenti e della società, che sostiene la squadra come si deve fare quando si vogliono raggiungere traguardi importanti", spiega Sacchi.