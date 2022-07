"Dare giudizi nel precampionato equivale a sbagliare, perché non si conoscono i carichi di lavoro cui è stata sottoposta una squadra. Chi ha giocatori più pesanti va in forma più tardi. Una cosa è certa: se lavori molto in questo periodo, e si deve farlo per immagazzinare energie, alla fine paghi. E magari perdi". Lo dice Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Come vede la Juve?

"Ha tanta qualità e tanta esperienza, quindi può costruire qualcosa d’importante. Ora si tratta di lavorare per fare squadra e per avere un gioco sempre all’altezza. Sia in Italia sia in Europa".