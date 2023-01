Il crollo verticale del Milan nel 2023, ad appena otto mesi dal trionfo scudetto, non sarà irreversibile, secondo Arrigo Sacchi. Nel suo intervento per la Gazzetta dello Sport, l'ex Mago di Fusignano ha provato a individuare i guai che affliggono i rossoneri, cercando di trovare anche i rimedi: "Non è il caso adesso di sparare sulla Croce Rossa. Le cose non vanno bene, ma si può rimediare - ha assicurato -. Il Milan non è più un collettivo. Ha vinto lo scudetto giocando come una squadra e ora si sono perse quelle caratteristiche. Può capitare. Giocare 'di squadra' non è un imperativo etico, ma permette di essere più efficienti. Bisogna risolvere un problema alla volta.