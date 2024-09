Walter Sabatini torna a parlare dalle colonne di Tuttosport. "L’Inter ha qualcosa in più, onestamente. Ormai è chiaro a tutti ed è nella testa di tutti, pubblico compreso: lo spartito è quello e San Siro ha una fede incrollabile, c’è osmosi tra squadra e tifosi che non è poco. Però la Juventus ha ridotto il gap, si è avvicinata", afferma il dirigente sportivo.

"Se avrei speso quasi 60 milioni per Koopmeiners? No. Non sono investimenti ai quali ero abituato durante la mia carriera da dirigente. Io prendevo giocatori di altro livello di partenza, un giocatore con queste cifre non lo avrei preso, ma non si discute il valore di Koopmeiners, assolutamente: a me nel calcio piace vedere le prodezze dei ragazzi. Cabal, ad esempio. Per me è un grande colpo: è un giocatore forte. Secondo me nella Juve può compiere un ulteriore salto di qualità".