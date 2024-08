Il nuovo acquisto della Roma, Artem Dovbyk, ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Ecco alcune sue dichiarazioni.

Dovbyk, ci racconta perché alla fine ha scelto la Roma?

"Ho deciso dopo aver parlato con Dan Friedkin. Ho avuto sensazioni buone, mi ha fatto sentire importante, dicendomi cosa si aspettava da me. Ma ho parlato pure con De Rossi e Ghisolfi, è stato importante".

Alla Roma c’era Lukaku. L’eredità le pesa?

"Romelu è uno dei più grandi centravanti in Europa. Ma io non sono il nuovo Lukaku, ma Artem Dovbyk. Voglio fare del mio meglio e che la gente mi apprezzi per quello che so fare".

Vlahovic, Morata, Lautaro e uno tra Osimhen e Lukaku. Chi è l’avversario più duro per diventare il re dei bomber anche in Italia?

"Lautaro mi piace per il suo stile, la costanza con cui segna. Ma anche gli altri sono tutti forti, sono i migliori centravanti della A. Ma per me la squadra viene prima di tutto. Mi piace segnare tanto, ma se mi chiedete se il sogno è vincere il titolo di capocannoniere o lo scudetto non ho dubbi: lo scudetto".