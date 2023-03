"È cresciuto seguendo Bobo Vieri , adesso è innamorato di Lautaro Martinez , oltre a Ibrahimovic per la sua personalità e tecnica. Deve prendere il meglio da ciascuno di loro ed essere Mateo ". Così parla Carlos Retegui , padre dell'attaccante del Tigre finito nella lista dei convocati di Roberto Mancini per la nazionale italiana.

"Oggi è concentrato solo sul Tigre e la Nazionale italiana - dice papà Carlos a Sky Sport - Vedremo in futuro se ci sarà la possibilità di giocare in Europa. Serie A? Tutti i club italiani sono storici, ma la testa è rivolta al Tigre. Mia madre dice che Dio provvede. Mateo deve stare tranquillo, pensare al presente e costruire la sua carriera passo dopo passo con i piedi per terra".