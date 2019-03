L'articolo di oggi dedicato da Repubblica al caso Icardi pone l'accento sul "like" messo da Wanda Nara alle pagine social del Real Madrid. "Il messaggio sembra chiaro: Wanda vuole chiarire che sarà lei a scegliere la prossima squadra del marito, non l’Inter. Al momento – vista la caduta del valore del centravanti – la soluzione migliore per i nerazzurri sarebbe la maxi-plusvalenza con i bianconeri. Il Real valuta Mauro 50 milioni. Sarebbe una perdita patrimoniale consistente. È probabile che Wanda persegua proprio questo scopo: abbattere il prezzo come ripicca per la perdita della fascia. Per il giocatore Italia e Spagna vanno bene. Ma il Real è tiepido".

